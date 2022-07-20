Erciyes Cup: Kayserispor: 2 Alanyaspor: 1 Erciyes Cup mücadesinde Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Erciyes Cup mücadesinde Kayserispor ile Alanyaspor karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Stat: Kadir Has Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Ahmet Ulu xx, Halit Karacabay xx Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Anthony Uzodimma xx (Bernard Mensah dk. 76 x), Majid Hosseini xx, Gustavo Campanharo xxx, Lionel Carole xx, Ali Karimi x (Ramazan Civelek dk. 56 x), Emrah Başsan x (Cardoso dk. 56 x), Mame Thiam xx (Carlos Mane dk. 56 x) Olivier Kemen xx (Gökhan Sazdağı dk. 76 x), Andrea Bertolacci x (Nurettin Korkmaz dk. 56 x), Mario Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 56 x) Alanyaspor: Yusuf Karagöz x, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Efkan Bekiroğlu xx, Bruno Eduardo x, Fatih Aksoy x, Daniel Santos xx, Jure Balkovec xx, Furkan Bayır x (Çağan Kayra dk. 86 ?), Oğuz Aydın x, Ümit Akdağ x Goller: Mario Gavranovic (dk. 30), Andrea Bertolacci (dk. 42) (Kayserispor), Majid Hosseini (dk. 55 k.k.) (Alanyaspor) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Kayserispor Ahmet Ulu Erciyes Spor Haberler

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