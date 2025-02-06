Erciyes 38 Futbol Kulübü, Son 4 Maçında Gol Atamadı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligde oynadığı son 4 maçında gol atamıyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, adeta gole hasret kaldı. Ligde oynadığı son 7 maçından galibiyet çıkaramayan mavi-siyahlılar, son 4 maçta da rakip filelere topu gönderemedi. Ligdeki son galibiyetini 17 Kasım'da sahasında oynadığı Edirnespor'a karşı 1-0 ile alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, o günden bugüne maç kazanamazken son 4 maçında da gol atma başarısı gösteremedi.

Erciyes 38 FK'nın son 7 maçı ve aldığı sonuçlar şöyle:

Tepecikspor-Erciyes 38 FK 2-2

Erciyes 38 FK-Ağrı 1970spor 2-5

Maraş İstiklalspor-Erciyes 38 FK 2-1

Erciyes 38 FK-Kırıkkalespor 0-2

Erciyes 38 FKZonguldakspor 0-1

Sebat Gençlik-Erciyes 38 FK 1-0

Erciyes 38 FK-Turgutluspor 0-0 - KAYSERİ