Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde Kaptan Ayhan ve Ekici Maç Kadrosunda Yok

Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Ağrı 1970 Spor maçında Ayhan ve Hüseyin Ekici'den yararlanamayacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynayacağı Ağrı 1970 spor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 33 puanı bulunan mavi siyahlılar, Play-Off hesapları yapan rakibi ile oynayacağı maçta takım kaptanı Ayhan Gürbüz ve Hüseyin Ekici'den yararlanamayacak. Büyükçekmece Tepecikspor maçında gördüğü kart neticesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Ayhan Gürbüz ile aynı maçta 60. dakikada oyundan çıkan Hüseyin Ekici, sakatlığından dolayı Ağrı 1970 Spor maçında oynayamayacak. - KAYSERİ