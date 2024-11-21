Üye Girişi
Haberler

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde İki Cezalı Futbolcu

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde İki Cezalı Futbolcu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında Edirnespor'u 1-0 mağlup ederken kaleci Kadem ve orta saha oyuncusu İsmet Yazgan sarı kart cezası aldı. Bu hafta deplasmanda Tepecikspor ile oynayacak olan takımda kaptan Ayhan Gürbüz de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaleci Kadem ile orta saha oyuncusu İsmet Yazgan kart cezalısı duruma düştü.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde, iki futbolcu cezalı duruma düştü. Sahasında Edirnespor'u 1-0 mağlup eden mavi siyahlı takımda sarı kart gören kaleci Kadem Burak Yaşar ile İsmet Yazgan, sarı kart cezalısı duruma düştü.

Bu hafta deplasmanda Tepecikspor ile karşılaşacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Ayhan Gürbüz de oynayamayacak. MR'ı çekilen ve 1. derecede yırtık tespit edilen Ayhan Gürbüz, bu hafta takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi

Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar'dan beklenmedik hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.