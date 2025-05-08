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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kaleci Kadem Burak Yaşar ile Anlaştı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kaleci Kadem Burak Yaşar ile Anlaştı
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, kaleci Kadem Burak Yaşar ile 2025-2026 futbol sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giydi.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, kaleci Kadem Burak Yaşar ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

2024-2025 sezonunu Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta 34 puanla 9. sırada noktalandıran Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Öncelikle iç transferi nihayetlendirme isteyen mavi-siyahlılar, kaleci Kadem Burak Yaşar ile anlaşmaya vardı. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kadem Burak Yaşar ile 2025-2026 futbol sezonu için anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

30 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezon 29 maçta görev yaptı. 2 bin 610 dakika sahada kalan tecrübeli file bekçisi 5 kez sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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