Erciyes 38 Futbol Kulübü Güney Gençel ile Anlaştı

Erciyes 38 Futbol Kulübü Güney Gençel ile Anlaştı
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Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Güney Gençel ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, mavi siyahlı kulüple sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde Güney Gençel ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü; dış transferde Güney Gençel ile anlaştı. 24 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan Güney Gençel imzayı attı. Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada; "Kulübümüz; son sezonunda play-off oynama başarısı gösteren Güney Gençel ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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