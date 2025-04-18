Erciyes 38 FK, Son İç Sahada İstiklalspor'u Ağırlıyor

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş temsilcisi İstiklalspor ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. 28 maçta 34 puanı bulunan mavi siyahlılar, sezonun son iç saha maçını da kazanmak istiyor. Çalışmalarını Antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde gerçekleştiren Erciyes 38 FK, Pazar günü oynayacağı maçı galibiyetle noktalandırmak istiyor. Ferhat Timoçin, "Son iç saha maçımız. Kazanmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız" dedi.

Erciyes 38 FK ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki maç Pazar günü saat 15: 00'te başlayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Çelik'in yardımcılıklarını Fatih Deveci ile Mert Şahin yapacak. - KAYSERİ