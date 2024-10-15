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Erciyes 38 FK'nin Rakibi Ankara Demirspor Oldu

Erciyes 38 FK'nin Rakibi Ankara Demirspor Oldu
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün rakibi Ankara Demirspor olarak belirlendi. Kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşti. Maçlar 29-31 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Erciyes 38 Futbol Kulübünün rakibi Ankara Demirspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübün'den katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 2.Eleme turunda evinde oynadığı maçta Orduspor 1967 A.Ş'yi 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Erciyes 38 FK'nin 3. Eleme Turunda Nesine 2.Lig ekiplerinden Ankara Demirspor ile eşleşti.

3. Eleme Turu maçları 29-30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankara Demirspor Türkiye Kupası Etkinlikler Erciyes Futbol Ankara Finans Spor

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