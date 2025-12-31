Haberler

Erciyes 38 FK 17 gol attı

Erciyes 38 FK 17 gol attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında 15 maçta 17 gol kaydetti. Gollerin 10 farklı futbolcu tarafından atıldığı belirtildi.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 17 gol attı.

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, 15 hafta süren ligin ilk yarısında 17 gol üretti. Bu gollere 10 farklı futbolcu imza attı. Mavi-siyahlı takımın gollerini atan isimler şu şekilde:

3 gol: Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun

2 gol: Ethem Balcı

1 gol: Tugay Adamcıl, Ali Kılıç, Ahmet Malatyalı, Eren Kaya, İsmail Karakaş, Burak Kunduzcu - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok