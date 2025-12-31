Erciyes 38 FK 17 gol attı
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında 15 maçta 17 gol kaydetti. Gollerin 10 farklı futbolcu tarafından atıldığı belirtildi.
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, 15 hafta süren ligin ilk yarısında 17 gol üretti. Bu gollere 10 farklı futbolcu imza attı. Mavi-siyahlı takımın gollerini atan isimler şu şekilde:
3 gol: Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun
2 gol: Ethem Balcı
1 gol: Tugay Adamcıl, Ali Kılıç, Ahmet Malatyalı, Eren Kaya, İsmail Karakaş, Burak Kunduzcu - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor