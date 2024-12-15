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Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'ya Evinde 2-0 Kaybetti

Erciyes 38 FK, Kırıkkale FK'ya Evinde 2-0 Kaybetti
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TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, evinde Kırıkkale FK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk yarıda Buğra Şahiner'in 39. dakikada attığı golle öne geçen Kırıkkale FK, maçın sonunda Berkay Göçmen'in 90+4. dakikada attığı golle farkı artırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FK, evinde Kırıkkale FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Erdal Yılmaz, Servet Bozkurt, Ogün Keleş

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çuhadar (Yaşar Kavas dk.79), Berkay Sizer, İsmail Karataş, İhsan Uğur Göktaş, Muhammed Aybar (Gürkan Arslan dk.53), Caner Kaban (Ziyahan Elbaşı dk.89), İsmet Yazgan, Hüseyin Ekici, Ethem Balcı (Ekrem Kayılıbal dk.53), Hüseyin Fıstıkçı

Kırıkkale FK: Furkan Yıldırım, Emre Tosun Seyit Mehmet (Fırat dk.90+1), A.Kadir Korkut, Muharrem Öner, Nurettin Çağlar (Nuri dk.84), Buğra Şahiner, Emre Keleşoğlu, Yıldıray Koçal (Berkay Göçmen dk.90+1), Osman A. (Mehmet dk.90+3), Emir Açıkgöz

Goller: Buğra Şahiner (dk.39), Berkay Göçmen (dk.90+4) (Kırıkkale FK)

Sarı Kartlar: İsmet Yazgan, İhsan Uğur Göktaş (Solwie Enerji Erciyes 38 FK), Yıldıray Koçal, Furkan Yıldırım, Nuri Melih Mursal (Kırıkkale FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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