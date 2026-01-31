Karaköprü Belediye Spor: 0-1
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Karaköprü Belediye Spor'a 1-0 yenildi. Maçta tek golü Görkem İbrahim attı.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Sezer Yalçın, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Saldıraner
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Muhammed Enes, Batuhan, Ahmet Kağan, Berke (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 69 Ethem), Fatih, Serdar, Çağrı Yağız (Dk. 83 Ozan), Artun
KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Miraçcan – Sadullah Burak, Hasan (Dk. 35 Mustafa Demirel) Dk. 85 Turhan), Metin, Görkem İbrahim (Dk. 85 İbrahim Başer), Yavuz, Batuhan, Hakan, Arda (Dk. 72 Ömer Faruk), Berkan, Enes
GOL: Dk. 21 Görkem İbrahim (Karaköprü Belediye Spor )
SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Batuhan ( Erciyes 38 FK) Miraçcan, Sadullah Burak, Yavuz, Berkan (Karaköprü Belediye Spor )
