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Erciyes 38 FK Kaptan ve Forvet Cezalı Duruma Düştü

Erciyes 38 FK Kaptan ve Forvet Cezalı Duruma Düştü
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kırıkkale FK ile oynayacağı maçta kaptan Ayhan Gürbüz ve forvet Fevzi Can Bozkuş'un kart cezalısı olmaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Ayhan Gürbüz ve forvet Fevzi Can Bozkuş cezalı duruma düştü.

Türkiye 3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde iki futbolcu,bu hafta oynanacak Kırıkkale FK maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Ligin 14.haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-1 kaybettiği Kahramanmaraş İstiklalspor maçında kırmızı kart gören kaptan Ayhan Gürbüz ile forvet futbolcusu Fevzi Can Bozkuş, ilk yarının son maçında takımındaki yerini alamayacak.

Erciyes 38 FK ile Kırıkkale FK arasındaki müsabaka 15 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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