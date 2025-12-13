Erciyes 38 FK, deplasmandan 3 puanla döndü
TFF 3. Lig 2. Grup'unda mücadele eden Erciyes 38 FK, deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın gollerini Hüseyin Ekici ve Çağrı Yağız Yasak atarken, Diyarbekirspor'un tek golü Kerem Duran'dan geldi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Diyarbekispor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Diyarbakır Seyrantepe 2 Nolu Saha
Hakemler: Berkay Yavuz, Musa Çetindemir, Ahmet Algün
Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Samet Almalı, (Dursun Can Ağbulut (dk.46), Furkan Şamil Çetin, (Y.Özbilek dk.74), Uğur Utlu, Bilal Gündoğdu,(Metehan Arda Şişik dk.80), Emrullah Sayar, Kerem Duran, Muhammed Enes Alphan, Efe Saçıkara, Behiç Baran Ölmezer, Muhammed Eren
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Mehmet Eren Sıngın, (Batuhan Özgan dk.80), Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici, (Ömer Turan Görgüç dk.90+7), Alperen Öztaş, (Berat İşkol dk.85),Utkan Gökçen
Goller: Kerem Duran (dk.90) (Diyarbekirspor), Çağrı Yağız Yasak (dk.41), Hüseyin Ekici (dk.44) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar: Dursun Can Ağbulut, Uğur Utlu, Emrullah Sayar (Diyarbekirspor), Muhammed Eren Arıkan, Berke Kayar, Çağrı Yağız Yasak, Utkan Gökçen (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ