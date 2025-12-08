Erciyes 38 FK'da Adem Çak ile ilk antrenman

Erciyes 38 FK, TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Adem Çak yönetiminde başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin 13. hafta mücadelesinde 12 Aralık Cuma günü saat 14.00'de Diyarbakır Seyrantepe Sentetik Saha'da oynanacak maçta Diyarbekirspor'a konuk olacak olan Erciyes 38 FK, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Mavi siyahlı ekip, bugün sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Adem Çak yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapılan idman, ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma ve dar alan oyunları ile devam etti.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Erciyes 38 FK, Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - KAYSERİ