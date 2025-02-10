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Erciyes 38 FK, Denizlispor'a 2-1 Yenildi

Erciyes 38 FK, Denizlispor'a 2-1 Yenildi
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Emre Furtana ve Kemal Çetinkaya'dan geldi. Erciyes 38 FK'dan ise Hüseyin Fıstıkçı gol atmayı başardı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Denizlispor maçından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Murat Demir, Faik Sancaktutan, Sadettin Ebrar Balcı

Denizlispor: Ali Eren Yalçın, Emre Yıldırım, Ramazan Karakurt, Gökhan Süzen, Emir Toprak Dinç (Dk. 88 Oktay Kısaoğlu), Berkant Gündem, Kemal Çetinkaya (Dk. 90 Nuri Kozhan), Yusuf İnanır, Emre Furtana (Dk. 90 Deniz Kodal), Emre Burgaz (Dk. 71 Alaattin Öner), Rıza Mert Pişirici

Erciyes 38 FK: Kadem Yaşar, Muhammed Aybar (Dk. 83 Ziyahan Erbaşı), İsmail Karakaş, Murat Şimşek (Dk. 90 Serkan Kenter), Berkay Sizer, Oğuzhan Öztürk, İsmet Yazgan (Dk. 83 Ahmet Çukadar), Enes Erol (Dk. 62 Ethem Balcı), Hüseyin Fıstıkçı, Caner Kaban, Tayyib Kanarya

Goller: Emre Furtana (Dk. 55), Kemal Çetinkaya (Dk. 79) (Denizlispor), Hüseyin Fıstıkçı (Dk. 76) (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Yusuf İnanır, Rıza Mert Pişirici, Alaattin Öner. Emre Yıldırım, Ali Eren Yalçın (Denizlispor), Hüseyin Fıstıkçı, Tayyib Kanarya, Ethem Balcı, Murat Şimşek, Ahmet Çukadar, Ziyahan Erbaşı (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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