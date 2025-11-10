Haberler

Erciyes 38 FK'dan 9 Futbolcu Bahis Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis operasyonu çerçevesinde, Erciyes 38 FK'da forma giyen 9 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Bahis oynadıkları tespit edilen futbolcular arasında Tugay Adamcıl, Burak Efe Arslan ve diğerleri yer alıyor.

Erciyes 38 FK'da forma giyen 9 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis operasyonu çerçevesinde yapılan incelemeler sonrasında Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden 9 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi. Bahis oynadıkları TFF tarafından başlatılan girişimler neticesinde tespit edilen 1024 futbolcu arasında Erciyes 38 FK'dan Tugay Adamcıl, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Ziyahan Erbaşı, Güney Gençel, İsmail Karakaş, Eren Kaya, Ali Kılıç, Mehmet Tosun da bulunuyor.

Erciyesi 38 FK'nın 9 futbolcusu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya tedbirli olarak sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
