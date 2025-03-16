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Erciyes 38 FK, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Mağlup Etti

Erciyes 38 FK, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Mağlup Etti
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TFF 2. Lig 4. Grup 24. haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Bursa Nilüferspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Gol, İsmail Karakaş tarafından kaydedildi.

TFF . Lig 4. Grup 24. haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü evinde karşılaştığı Bursa Nilüferspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Aybar, İsmail Karakaş, İhsan Uğur Göktaş, Berkay Sizer (Batuhan Kazancı dk. 78), Hüseyin Ekici (Ethem Balcı dk. 67), Ayhan Gürbüz (Caner Kaban dk. 61), İsmet Yazgan, Enes Erol, Serkan Kenter (Taha Özgür dk. 46), Hüseyin Fıstıkcı (Oğuzhan Öztürk dk. 67)

Bursa Nilüferspor: Hacı Ramazan Özkanlı, Emrah Taysı, Ali Mert Işık, Ahmet Memiş, Kaan Onaran (Serhat Velioğlu dk. 46), Bertu Alican Özyürek (Alp Huy dk. 46), Furkan Tütüncü (Serhan Üresin dk. 77), Hasan Gündoğdu, Berat Altındiş (Kadir Kaya dk. 46), Yunus Emre Duyan, Mustafa Aköz (Cüneyt Balçık dk. 70)

Gol: İsmail Karakaş (dk. 38) (Erciyes 38 FK)

Kırmızı Kart: Yunus Emre Duyan (dk. 72) (Bursa Nilüferspor)

Sarı Kartlar: İsmail Karakaş, Oğuzhan Öztürk, Enes Erol (Erciyes 38 FK), Mustafa Aköz (Bursa Nilüferspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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