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Erce Kardeşler, Hatayspor'da

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Erce Kardeşler, Hatayspor'da

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen kaleci Erce Kardeşler, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen kaleci Erce Kardeşler, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

Trabzonspor'da, 2019 yılında Altınordu'dan transfer edilen kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı. Yeni sezon çalışmalarına katılmayan ve transfer görüşmeleri için izin verilen oyuncu Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile anlaştı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi 2025'te bitecek olan Kardeşler'e bordo mavili kulüp tazminat ödemeyecek. Atakaş Hatayspor ise fesih bedeli olarak Trabzonspor'a 400 bin Euro + KDV ödeyecek. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


- Trabzon
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Erce Kardeşler Trabzonspor Altınordu Hatayspor Spor Haberler

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