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Erbaaspor ve Nazillispor 1-1 Berabere Kaldı

Erbaaspor ve Nazillispor 1-1 Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında Nazillispor ile 1-1 berabere kaldı. Erbaaspor'un golü 62. dakikada Gökhan'dan gelirken, Nazillispor'un eşitliği sağlaması 82. dakikada Taşkın ile gerçekleşti.

İbrahim UĞUR / ERBAA (Tokat),

STAT: İlçe

HAKEMLER: Birkan Altındaş, Orhan Timurtaş, Murat Şimşek

ERBAASPOR: Hüseyin, Selim, Stanley (Dk. 72 Ozan), Gökhan, Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 46 Oktay Balcı), Abdullah (Dk. 72 Oğuz), Mustafa Şengül, Hasan, Onurcan (Dk.60 Cemal), Oğulcan, Bahadır

NAZİLLİSPOR: Hasan, Zahit, Bayram Enes, Oğuzhan Akgün (Dk.90+5 Hüseyin), Nicolo, İlkay (Dk. 46 Serkan), Oğzhan Kayar (Dk.69 Miraç Furkan Türközü), Selçuk, Emrullah, Taşkın, Uygar (Dk.90+1 Abdullah Beytaş)

GOLLER: Dk. 62 Gökhan, (Erbaaspor) Dk. 82 Taşkın (Nazillispor)

SARI KARTLAR: Zahit, Serkan, Selçuk (Nazillispor)-Onurcan, Oğulcan, Oktay (Erbaaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta Erbaaspor sahasında ağırladığı Nazillispor ile 1-1 berabere kaldı.

62'inci dakikada sağdan korner kullanan Cemal'in arka direğe kestiği topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0

82'nci dakikada Nazillispor ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Yaklaşık 30 metre uzaktan serbest vuruşu kullanan Taşkın'ın barajın üzerinden kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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