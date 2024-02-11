Erbaaspor ve Karaköprü Belediyespor Berabere Kaldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), -
STAT: Erbaa İlçe
HAKEMLER: Batuhan Bayar, Göker Erel, Osman Korkmaz
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Alperen (Dk.46 Emirhan), Mahmut (Dk. 90 Erçin), Hüseyin, Oğulcan, Aykut (Dk. 66 Tahsin)
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Muhammed, Nuri, Muhammed Raşit Şahingöz, Sabit, Yavuz (Dk. 28 Doğacan), Ali Sinan (Dk. 86 İbrahim Halil Talay), Metin Yüksel (Dk.90+1 Safa), Umut Dilek, Berkcan, Emre, Mücahit
SARI KARTLAR: Oğulcan, Mehmet Tosun (Erbaaspor) – Doğacan, Metin Yüksel ( Karaköprü Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasınad ağırladığı Karaköprü Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
26'ncı dakikada yaşanan sakatlık sonrası Erbaasporlu futbolcular topu taca gönderdi. Karaköprü sağ kanattan Berkcan ile taç atışı kullandı. Yaşanan sakatlık sonrası rakibin topu kendilerine vermesini bekleyen Erbaasporlu Erdi caza sahası içinde topu eline alınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut topu auta attı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.