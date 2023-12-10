Erbaaspor, Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti. İbrahim Konuksever ve İbrahim Kaya'nın attığı gollerle Erbaaspor galibiyete ulaştı.
İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),
STAT: İlçe
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Sedef Aktan, Recep Tayyip Keleş
ERBAASPOR: Onur (Dk.59 Oğün), İbrahim Konuksever (Dk.59 Bora), Çağrı (Dk.67 Bayduhan), Tahsin, Cemal, Mehmet Tosun (Dk.67 Aykut), İbrahim Kaya (Dk.73 Orhan), Erçin, Birkan, Oğulcan, Tayyib
AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Dönmez, Yiğit (Dk.19 Süleyman), Tunahan (Dk.62 Ömer), Halilcan, Bertuğ (Dk.62 Hamza), Halil (Dk.80 Yusuf), Semih, Yusuf, Orçun (Dk.80 Mustafa Can), Turhan, Recep
GOLLER: Dk.24, Dk. 26 İbrahim Konuksever, Dk. 34 Tayyib, Dk. 36, Dk.58 İbrahim Kaya, Dk. 49 Tahsin (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Recep, Süleyman (Akhisarspor) Erçin (Erbaaspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti.
24'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içine ortalanan topla buluşan İbrahim Konuksever kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.: 1-0
26'ncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında İbrahim Kaya'nın ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şut Akhisarspor savunmasından sekti. Seken topla buluşan İbrahim Konuksever'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.: 2-0
34'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tahsin'in vuruşu kalecinden döndü. Tayyib kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi.: 3-0
36'ncı dakikada Tahsin'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan İbrahim Kaya'nın kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 4-0
49'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tahsin'in sert şutu filelere gitti.: 5-0
58'inci dakikada Tahsin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İbrahim Kaya'nın sert şutu filelerle buluştu.: 6-0
Karşılaşma 6-0 sona erdi.