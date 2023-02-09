Enkazdan annesini çıkaran Hataysporlu futbolcu, şok içinde yalın ayak yürürken bulundu

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da annesini enkaz altından çıkardı. Olay sonrası büyük şok yaşayan futbolcunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu belirtildi.

Depremin yıkıcı etkilerinin en çok hissedildiği şehirlerin başında gelen Hatay'da Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz, annesini enkaz altından çıkardıktan sonra şoka girdi.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Burak Öksüz'ün Hatay'da enkaz altında kalan annesini kurtardıktan sonra şoka girdiği öğrenildi. Futbolcunun yaşanan olaydan yaklaşık 2 saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu belirtildi.

Burak Öksüz

ATSU VE SAVUT'TAN HABER ALINAMIYOR

Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu'dan da Taner Savut'tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.