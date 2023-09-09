ENKA, Atletizmde 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde Şampiyon
Atletizmde Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde ENKA, erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu. Kadınlarda birinci olan ENKA, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı.
Atletizmde Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde ENKA, erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu.
Atatürk Stadı Atletizm Sahası'nda dün 8 erkek, 5 kadın takımının katılımıyla başlayan final müsabakaları tamamlandı.
Kadınlarda, ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı.
Erkeklerde de birinciliği ENKA elde ederken, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sırada ligi tamamladı.
Kaynak: AA / Spor