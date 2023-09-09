ENKA, Atletizmde 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde Şampiyon

Atletizmde Turkcell 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi'nde ENKA, erkeklerde ve kadınlarda şampiyon oldu. Kadınlarda birinci olan ENKA, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı.