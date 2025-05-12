Enis Destan'ın Sağ Dizinde Yaralanma

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.