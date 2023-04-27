- Engelsiz Ödül töreni için geri sayım başladı

İSTANBUL - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)- Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nin oy verme sürecinde son 5 güne girildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Petrol Ofisi'nin ana sponsorluğunda 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye ilk kez "engelli sporculara" yönelik gerçekleşecek ödül töreninin oylaması 14 Nisan'da başlamıştı. Cumhuriyetin 100. yılında, TSYD'nin de 60. yılını kutladığı bu özel senede düzenlenecek gecede, toplam 10 kategoride ödüller verilecek.

Son 5 güne girilen oylamada "Yılın Erkek Sporcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Antrenörü" kategorilerinde yapılan oylamaya TSYD üyeleri ve sporseverler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Engel tanımayan bu özel gece için oylama süreci, 01 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar

"https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487" linki üzerinden devam edecek.

Oğuz Tongsir: "Oylamaya katılımda büyük destek görüyoruz"

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, oylamanın yoğun bir katılımla devam ettiğini belirterek, "Hem değerli dernek üyelerimiz hem de sporseverlerden büyük bir destek gördük. Türkiye'de ilk kez yapılacak ve TSYD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ödül gecemize oylarıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oylama için artık son 5 güne girdik. Destek vereceğiniz birbirinden değerli isimlere oylarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Engelsiz kahramanlarımızın onurlandırılacağı bu özel geceyi 'SpordandaÖte' sloganıyla düzenleyerek Türk sporunun geleceğine anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyoruz" diyen Tongsir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk sporunda her yıl önemli bir farkındalığa imza atacağına inandığımız bu anlamlı gecede yanımızda olan bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen bu özel gecemizde destekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."

Oylamaya çıkan kategoriler şöyle:

Yılın milli takımı adayları:

Golbol Kadın Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Özel Sporcular Kadın Down Masa Tenisi Milli Takımı

Yılın kadın sporcusu ödülü:

Sevda Altunoluk: (Milli golbol oyuncusu), Kübra Korkut: (Milli para tenisçi), Meryem Betül Çavdar: (Milli para tekvandocu), Merve Yazıcı: (İşitme engelli milli tekvandocu), Dilara Çevik (Down sendromlu milli atlet)

Yılın erkek sporcusu ödülü:

Abdullah Öztürk: (Milli para masa tenisçi), Nihat Türkmenoğlu (Milli para okçu), Ömer Güleryüz (Ampute futbol milli takımı sporcusu), Emirhan Akçakoca (Down sendromlu milli atlet), Mehmet Ali Yiğit (İşitme engelli milli güreşçi)

Yılın antrenörü ödülü:

Osman Çakmak: (Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü), Yusuf Kılınçkaya (Para Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü), Osman Çarkçı (İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü), Gültekin Karasu (Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü), Kemal Yaşkafa (Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü)

Gecede ayrıca azim ödülü, yılın çıkış yapan sporcusu ödülü, vefa ödülü, sağlık kahramanı ödülü, farkındalık ödülü ve Yavuz Kocaömer özel ödülü de verilecek.