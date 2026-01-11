Haberler

Enes Ünal'ın şanssızlıkları bitmiyor! Yine sakatlandı

Güncelleme:
Bournemouth forması giyen Enes Ünal, Newcastle United ile FA Cup'ta oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

  • Enes Ünal, Bournemouth formasıyla FA Cup'ta Newcastle United maçında 28. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Enes Ünal'ın bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
  • Enes Ünal, Bournemouth formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkıp 1 gol attı.

Kariyerinde uzun süre sakatlıklarla boğuşan Enes Ünal'in talihsizliği bitmiyor. Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal yine sakatlandı.

SAKATLANARAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen ve form tutmaya başlayan Enes Ünal, cumartesi günü FA Cup'taoynanan Newcastle United maçında sakatlandı. 28. dakikada sakatlık yaşayan 28 yaşındaki milli oyuncu, oyuna devam edemeyerek yerini Evanilson'a bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maçın ardından Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili konuşarak bilgi verdi. İspanyol teknik adam, "Çapraz bağ sakatlığından sonra onu ilk 11'de oynatmaya karar verdik. Daha önce 30 dakika kadar oynamıştı. Bu maçta da formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-50 dakika oynayabileceğini düşünmüştük. Ancak bizim ve onun için talihsiz bir şekilde, bu form kazanma süreci durmak zorunda kalacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkan Enes Ünal, rakip kalelere 1 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

15 yıldır avrupada. Hala futbolcu olamadı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

