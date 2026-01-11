Enes Ünal'ın şanssızlıkları bitmiyor! Yine sakatlandı

Kariyerinde uzun süre sakatlıklarla boğuşan Enes Ünal'in talihsizliği bitmiyor. Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal yine sakatlandı.

SAKATLANARAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Uzun süreli sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen ve form tutmaya başlayan Enes Ünal, cumartesi günü FA Cup'taoynanan Newcastle United maçında sakatlandı. 28. dakikada sakatlık yaşayan 28 yaşındaki milli oyuncu, oyuna devam edemeyerek yerini Evanilson'a bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maçın ardından Enes Ünal'ın sakatlığıyla ilgili konuşarak bilgi verdi. İspanyol teknik adam, "Çapraz bağ sakatlığından sonra onu ilk 11'de oynatmaya karar verdik. Daha önce 30 dakika kadar oynamıştı. Bu maçta da formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-50 dakika oynayabileceğini düşünmüştük. Ancak bizim ve onun için talihsiz bir şekilde, bu form kazanma süreci durmak zorunda kalacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta sahaya çıkan Enes Ünal, rakip kalelere 1 gol attı.