Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da golcü oyuncu Enes Ünal, sol ayak başparmağındaki kırık nedeniyle milli takım geniş kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Milli takımda daha önce savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü de sakatlık nedeniyle kamptan ayrılırken, genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a dahil olmuştu.