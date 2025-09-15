Haberler

Enes Pınar, Balkan Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Enes Pınar, Balkan Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Manisa'da Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 90 kilogramda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Kulübü ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadı.

MANİSA'da Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Enes Pınar, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Enes, Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kilogramda bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Milli formayla tatamiye çıkan Enes, sergilediği mücadeleyle hem kulübünü hem de Türkiye'yi gururlandırdı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, kazanılan madalyanın gelecek için umut verici olduğunu belirterek, uluslararası alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
