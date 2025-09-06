Enerjilerini Boksla Atan İkizler, Milli Takım Hedefliyor

Osmaniye'de yaramazlık yaptıkları için enerjilerini atabilmeleri adına boksa yönlendirilen ikizler milli takıma girmeyi hedefliyor.

Toprakkale ilçesinde yaşayan Beyazıt ve Abdurrahman Poyraz Midik'in sürekli kavga etmesinden ve gürültü yapmasından rahatsızlık duyan komşuları durumu babalarına iletti.

Baba Serkan Midik, komşuların şikayeti üzerine hiperaktif olan oğullarının enerjilerini atabilmeleri için 3 yıl önce boks kursuna yazdırdı.

Okullarından arta kalan zamanda kursta vakit geçiren ikizler, antrenör Nurettin Çelen tarafından çalıştırıldı.

Her geçen gün boks konusunda kendilerini daha da geliştiren ikizler çeşitli yarışmalara katılarak dereceler aldı.

Son olarak 14-21 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Beyazıt altın madalya, ikizi Abdurrahman Poyraz ise bronz madalya kazandı.

Çalışmalarına aralıksız devam eden ikizler, milli forma hedefiyle ter döküyor.

"Devam etmek isterlerse arkalarında olacağım"

Baba Serkan Midik, AA muhabirine, ikiz çocuklarının enerjilerini atabilmeleri için yazdırdığı boksta güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

İlk zamanlarda çocuklarının boksta bu kadar ilerleyebileceğini düşünmediğini anlatan Midik, şöyle devam etti:

"Şampiyonaya giderken benim umudum çok yoktu. Hocamız çocuklardan başarı beklediğini söyledi ve dediği gibi biri 1'inci, diğeri Türkiye 3'üncüsü oldu. Kendi adıma ve ilçem adına çok gururlandım, mutlu oldum. Eğer devam etmek isterlerse arkalarında olacağım. İnşallah milli formayı giyip ilçemizi, kentimizi gururlandırırlar."

Şampiyonada altın madalya kazanan Beyazıt da boksu severek yaptığını dile getirdi.

Yarışmada birinci olduğuna hala inanamadığını anlatan Beyazıt, bundan sonra daha çok çalışıp milli takıma girmek istediğini belirtti.

Abdurrahman Poyraz ise ikiz kardeşiyle aynı sporu yaparak hem daha iyi anlaştıklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Antrenör Nurettin Çelen, boksta çok yetenekli olan ikizlerin bundan sonraki yarışmalarda da güzel dereceler alacağına inandığını kaydetti.