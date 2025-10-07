Endo Karşıyaka, İzmir Derbisinde Altınordu'yu 3-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

Haberler

Voleybol 1. Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Endo Karşıyaka, Altınordu'yu 3-0 yenerek liderliğe yerleşti. Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, takımının disiplinli oyununu övdü ve taraftar desteğine vurgu yaptı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Endo Karşıyaka, ilk haftayı liderlik koltuğunda geçirmenin keyfini yaşıyor. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon yuvaya dönen Başantrenör Reşat Yazıcıoğulları, müsabakanın ilk setine tutuk başlamalarına rağmen servis ve blok ritmini artırarak net bir galibiyete imza attıklarını dile getirdi. Takımını disiplinli oyunları nedeniyle tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Hafta sonu sahamızda oynayacağımız İBB Spor maçında büyük Karşıyaka taraftarının desteğini hissetmek istiyoruz" dedi.

