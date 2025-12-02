Endo Karşıyaka, Belçikalı Smaçör Helene Rousseaux'u Transfer Etti

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Endo Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı Belçikalı smaçör Helene Rousseaux'un transferini resmen duyurdu. Geçen sezon Göztepe formasıyla Sultanlar Ligi'ne çıkma sevinci yaşayan Helene, bu kez yeşil-kırmızılı kulüpte kupa kaldırmayı hedefliyor. Transferle ilgili yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Helene Rousseaux. 1991 doğumlu Belçikalı smaçör Helene Rousseaux Karşıyakamızda. Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Son olarak Filipinler ekibi Farm Fresh Foxies'te forma giyen 34 yaşındaki voleybolcu, Türkiye'de Beşiktaş, Bahçelievler Bld, PTT Spor, Nilüfer Bld formalarını da terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor