En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
Güncelleme:
PSV Eindhoven, Groningen karşısında geriden gelerek kazandı ve ligin bitimine 12 hafta kala puan farkını 17'ye çıkararak şampiyonluğa çok yaklaştı.

  • PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Groningen'i 2-1 mağlup etti.
  • PSV Eindhoven, bu galibiyetle ligde 59 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki puan farkını 17'ye çıkardı.
  • Groningen, bu mağlubiyetle üst üste üçüncü yenilgisini aldı ve 31 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Groningen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Euroborg'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip PSV Eindhoven oldu.

İLK YARI GRONINGEN'İN

Ev sahibi Groningen, 17. dakikada Younes Taha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı ve Groningen soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER SAİBARİ VE MAN'DAN

PSV Eindhoven ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, 65. dakikada Ismael Saibari ve 76. dakikada Dennis Man'ın golleriyle skoru lehine çevirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI

Bu sonuçla PSV Eindhoven puanını 59'a yükseltti ve en yakın takipçisi Feyenoord ile arasındaki farkı 17 puana çıkardı. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Groningen ise 31 puanda kaldı. PSV Eindhoven gelecek hafta Volendam deplasmanına çıkacak. Groningen ise sahasında Utrecht'i ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
