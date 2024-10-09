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En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor

En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
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Real Madrid'de forma giyen Türk yıldız Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ile sorunlar yaşıyor. Arda'nın kendisine verilen kısıtlı rolden memnun olmadığı, ve eflatun-beyazlılardan ayrılmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ile sorunlar yaşıyor.

La Liga'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Atletico Madrid maçında süre alamayan genç futbolcunun, hocasına kırıldığı iddia ediliyor. Diario gazetesinde yer alan habere göre, Arda Güler'in kendisine verilen rolden memnun olmadığı belirtiliyor. Yeterince forma şansı bulamayan genç yetenek, bu durumun hayal kırıklığını yaşıyor.

ANCELOTTİ MEMNUN DEĞİL

Öte yandan, Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in performansından tatmin olmadığı haberler arasında. Ancelotti, daha önce yaptığı bir açıklamada, takımda rekabetin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, genç oyuncunun ilk 11'de yer bulmasının kolay olmadığını ifade etmiş ve geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu söylemişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor

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