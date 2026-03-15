Bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu

La Liga'da Atletico Madrid ile Getafe arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Alexander Sörloth, rakibi Abdel Abqar'ın topsuz alandaki müdahalesi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

TOPSUZ ALANDA TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmanın 55. dakikasında Getafe forması giyen Abdel Abqar, topsuz alanda Alexander Sörloth'a müdahalede bulundu. Abqar'ın Sörloth'un cinsel organına dokunduğu anlar dikkat çekerken Norveçli futbolcu sinirlenerek rakibini kolundan tutup yere fırlattı.

VAR KARARIYLA KIRMIZI KART

Pozisyonun ardından VAR incelemesi yapıldı. Hakem, Abqar'ın hareketini "şiddetli ve sportmenlik dışı" olarak değerlendirerek oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

ATLETICO MADRID 3 PUANI ALDI

Karşılaşmayı Atletico Madrid, Molina'nın 8. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sezon LaLiga'da 27 maçta forma giyen Alexander Sörloth, 10 gollük katkı sağladı.