Haberler

En sonunda bunu da gördük! 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
En sonunda bunu da gördük! 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En sonunda bunu da gördük! 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler
Haber Videosu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor, Bodrumspor deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 5 gol birden gören Hatayspor, sahada varlık gösteremedi. Takımın dağınık ve isteksiz oyunu taraftarların sabrını taşırdı. Yaklaşık 1.200 kilometrelik yolu otobüslerle 15 saatte kateden yüzlerce Hatayspor taraftarı, maçın ikinci yarısını izlememeye karar verdi.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Atakaş Hatayspor, TFF 1. Lig'de zor günler geçirmeye devam ediyor. Ligde son sıralardan kurtulamayan Akdeniz ekibi, Bodrumspor deplasmanında aldığı ağır yenilgiyle taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde 5 gol birden gören Hatayspor, sahada hiçbir varlık gösteremedi.

İLK YARIDA 5 GOL ŞOKU

Hatayspor'un mücadele gücünden uzak, dağınık futbolu taraftarların sabrını taşırdı. Tribünlerde tansiyonun yükseldiği anlarda, futbolcular ve teknik heyet yoğun protestolara maruz kaldı. Takımlarının isteksiz oyununa daha fazla dayanamayan Hataysporlular, ilk yarının bitimiyle birlikte tribünleri terk ederek tepkilerini en net şekilde ortaya koydu.

"KABUL EDİLEMEZ" TEPKİSİ

Maçın ilk 45 dakikasında 5 gol yiyen Hatayspor'un performansı, taraftarlar tarafından "kabul edilemez" olarak değerlendirildi. Sosyal medyada da tepkilerini dile getiren taraftarlar, yönetim ve teknik kadroya istifa çağrısında bulundu. Birçok Hatayspor taraftarı, "Bu kadar emeğe ve yola yazık" diyerek duygularını paylaştı.

15 SAATLİK YOLU GELİP GERİ DÖNDÜLER

Yaklaşık 1.200 kilometrelik yolu otobüslerle 15 saatte kateden yüzlerce Hatayspor taraftarı, maçın ikinci yarısını izlememeye karar verdi.

Tepkilerini göstermek için ilk yarı bitiminde tribünleri boşaltan taraftarlar, otobüslere binerek Hatay'a dönüş yoluna geçti. Taraftarların bu eylemi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve "gerçek taraftarın sessiz isyanı" olarak yorumlandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci ve üçüncü şaşırttı

İsrail'den en çok nefret eden 5 ülke: Birinciden çok ikinci şaşırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 260.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool çıldırdı! Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor

Salah'ın yerine 172 milyon euroluk yıldız geliyor
Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı

Ünlü şarkıcı giydiği şeffaf elbisesi ile Paris'i salladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.