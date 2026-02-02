En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri dosyalarında kritik gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yürüttüğü görüşmelerde En-Nesyri'nin, Al Ittihad'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

EN-NESYRI TRANSFERİNDE KRİTİK AŞAMA

Al Ittihad'ın Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi ilgi göstermesinin ardından süreç hız kazandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Faslı golcü, Suudi Arabistan ekibinin teklifine "evet" dedi. Transferin resmiyet kazanması için Suudi Pro Lig onayının beklendiği belirtildi.

KANTE TRANSFERİNİN ÖNÜ AÇILDI

Bu gelişme, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan N'Golo Kanté transferini de doğrudan etkiledi. Sarı-lacivertli yönetimin, Kanté'nin ayrılığına izin verilmesi durumunda En-Nesyri transferine onay vereceğini Al Ittihad'a bildirdiği öğrenildi.

BONServis VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Yapılan görüşmelerde Al Ittihad'ın Kanté için talep ettiği 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin, 34 yaşındaki Fransız yıldızla 2,5 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştığı ifade edildi.

KADRO DIŞI KALDI, İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Al Ittihad Kulübü, Kanté'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan basınında yer alan bazı iddialarda, Fransız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'ye transfer süreci nedeniyle riske edilmediği öne sürüldü.

KANTE'NİN SEZON PERFORMANSI

N'Golo Kanté, bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

FRED DETAYI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Al Ittihad'a Fred'i önerdiği de ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi ekibiyle anlaşması halinde transfere izin vermeye hazır olduğu belirtildi.