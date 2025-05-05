En-Nesyri'nin penaltı beklediği pozisyonda ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

En-Nesyri'nin penaltı beklediği pozisyonda ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Maçın tartışmalı pozisyonları Trio ekibi tarafından değerlendirildi. En Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi Trio ekibi tarafından değerlendirildi ve devam kararının doğru olduğu ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah beyazlıların golünü Gedson Fernandes attı. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları yorumladı.

11' İsmail Yüksek'in Amir Hadziahmetovic'e yaptığı faulde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem bunu kaçırdı. İlk faulleri düşününce en sert faul buydu. Sarı kart kaçmış.

Bahattin Duran: Sağ ayağıyla topa müdahale etmiş olsa da faul ve sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: İsmail'in bu hareketi sarı kartı gerektirecek bir fauldü. Hakem burada faul dahi çalmadı.

36' Talisca'nın eline çarpan top sonrası Beşiktaş'a penaltı verilmesi doğru karar mı?

Bülent Yıldırım: Pozisyonda faul yok. Talisca risk almış. Hakem tereddütsüz penaltı vermiş. Hakemi tebrik etmek lazım.

Bahattin Duran: Talisca pozisyonda risk almış. Sağ elini yukarıda açık şekilde tutuyor. Talisca'nın duruşu çok riskli. Elle oynamasa bile Mustafa'nın biraz daha boynuna bastırsa yine penaltı olacak.

Deniz Çoban: Açık bir penaltı. Gedson'la Çağlar alan kazanmaya çalışırken İrfan'la bir kontak var ancak ihlal yok. Mustafa'nın Talisca'nın şortunu çekse de ihlal yok. Tartışmasız penaltı. Hakemin sahada vermesini tebrik ediyorum. Gedson'un İrfan'a müdahalesinde ihlal yok.

37' En Nesyri'nin yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı bekledi. Devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Kaleci topla oynuyor. En Nesyri'nin uzattığı ayak sonrası bir temas var. Hakem yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını destekliyorum.

Bahattin Duran: Mert Müldür'ün hareketi sarı kart. Hakemin Çağlar'a gösterdiği sarı kart doğru. Kaleci Mert topla oynadıktan sonra En Nesyri topu sol ayağının içiyle topu almak istedi. En Nesyri'nin dikkatsiz bir şekilde Mert'e temas ettiğini düşünüyorum. Pozisyon penaltı değil. En Nesyri kaleciye faul yaptı.

Deniz Çoban: Net penaltı değil diyemem. Topla oynadı bitti olacak bir pozisyon değil. Pozisyonun penaltı olmadığını düşünüyorum. Top En Nesyri'den önce Beşiktaş kalecisine geliyor. Beşiktaş kalecisi ayağının üzeriyle temiz şekilde topla oynuyor. Geç kalan Fenerbahçe oyuncusu penaltı alabilmek için ayağını açarak geliyor. Beşiktaş kalecisi teması azaltmak için ayaklarını kendine çekiyor. Bir kontak oluşuyor. Beşiktaşlı oyuncu ayaklarını sakınmasaydı ya da En Nesyri süpürüp gitseydi tartışmasız penaltı derdim. Hakem itirazlarda hiç esnemedi. Pozisyon devam ettikten sonra Çağlar'ın itirazından önce Mert Müldür'ün bir pozisyonu var net sarı kartı atladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKonyali:

belesci fenerliler ! aglamaya devam !

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Dün Fenerbahçe her maçta olduğu gibi devamlı duran top ve penaltı beklentisindeydi. Özellikle Talisca'nın iki tehlikeli frikiklerinde haksız karar verildi. Kazandığı çoğu maçlarda hep bu taktikleri vardı ve beğenmedikleri hakemlerle bu yerlere geldiler. Ligdeki ilk beşi yenemeyen ama ligin ikincisi olan bir takım ne kadar ilginç.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Dolayısıyla kandırmayı başardıkları hakemlerlere alışanlar dedikleri olmayınca yapı diye düzgün hakemlere saldırıyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMali Müşavir:

deniz çoban sen değil hakem çoban bile olamazsın. nasıl leş gibi hakemlik yaptığını eski nesil çok iyi biliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslim shady:

Talisca eski aşkına bilerek penaltı hediye etti!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.