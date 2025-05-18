En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u konuk ettiği maçta gol atan Youssef En-Nesyri'nin gol sonrası tribünlere yaptığı hareket taraftarları kızdırdı. En-Nesyri'nin kafa golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. Bunun üzerine taraftarlara dönen En-Nesyri, kulağını gösterip 'duyamıyorum' işareti yaptı. Daha sonra Tadic, Faslı forvetin yanına gidip takım arkadaşına uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe konuk ettiği Eyüpspor maçının 32. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. En-Nesyri'nin attığı gol sonrası tribünlere dönüp yaptığı hareket taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Eyüpspor maçında 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 üstünlüğü buldu.

"DUYAMIYORUM"

En-Nesyri'nin kafa golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. Bunun üzerine taraftarlara dönen En-Nesyri, kulağını gösterip "duyamıyorum" işareti yaptı.

TADIC UYARDI

En-Nesyri'nin hareketi sonrası tribünlerde yoğun protesto sesleri yükseldi. Daha sonra Tadic, Faslı forvetin yanına gidip takım arkadaşına uyarılarda bulundu.

İşte o hareket;

En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çektiGörüntü: beIN SPORTS

En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çektiGörüntü: beIN SPORTS

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Talisca 3. rap albümünü yayınladı

Yazın konser verecek! Fenerbahçe'nin yıldızı yeni albüm çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı

İtirafçı olan Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenlere soruşturma
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.