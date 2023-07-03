En iyi teklif Fenerbahçe'den! Wilfried Zaha'nın imzayı atması an meselesi

İsmi Fenerbahçe ile anılan Wilfred Zaha'ya Avrupa kulüplerinden beklediği teklif gelmedi. 30 yaşındaki futbolcuya en iyi teklifi şu ana kadar sarı-lacivertliler yaptı. Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Transfer çalışmlarına devam eden ve Ryan Kent, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de Wilfred Zaha sesleri yükselmeye başladı. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı başarılı futbolcu, Avrupa kulüplerinden istediği teklifi alamadı.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

beIN Sports'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı.

FENERBAHÇE İHTİMALİ ARTTI

Fenerbahçe'nin çok yakından takip ettiği Zaha'nın sarı-lacivertlileri düşündüğü ve istediği teklifi alamazsa en iyi teklifi sunan Fenerbahçe'ye imza atacağı kaydedildi.