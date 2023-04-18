En çok kırmızı kartın çıktığı ligler belli oldu! Süper Lig'in konumu şaşırtmadı

Bu sezon liglerde çıkan kırmızı kart sayıları derlendi. İspanya Ligi, 115 kırmızı kartla zirvede yer aldı. Süper Lig ise listede ilk 5 içinde kendine yer buldu.

Avrupa genelinde 2022-23 sezonunda gösterilen kırmızı kartların sayısı derlendi. Listesinin ilk 5 sırasında sürpriz farklar görüldü.

İSPANYA ZİRVEDE

İspanya La Liga'da şimdiye dek oynanan maçlarda 115 kez kırmızı kart çıktı. İspanya'yı 94 kırmızı kart ile Portekiz takip etti. Fransa Ligi ise 87 kartla üçüncü oldu.

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Aralarında dünyanın en önemli liglerinin de yer aldığı listede Spor Toto Süper Lig ise 64 kırmızı kartla 5. sırada yer aldı. Süper Lig'in bu istatistiği sürpriz olmadı.

İşte en çok kırmızı kart çıkan ligler tam liste;