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EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Murat Paluli'nin aşırtma vuruşu ve Camara'nın şutuyla gol fırsatları yaşandı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunboev, N'Jie, Manaj

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Murat Paluli Konyaspor Sivasspor Trendyol Tümosan Spor Güncel Haberler

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