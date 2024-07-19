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EMS Yapı Sivasspor'da Bahattin Eken başkanlığa getirildi

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EMS Yapı Sivasspor'da başkanvekili Bahattin Eken, kulüp başkanlığı görevine getirildi. Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna seçilmesinin ardından başkanlık görevi Eken'e devredildi.

EMS Yapı Sivasspor'da başkanvekili Bahattin Eken, kulüp başkanlığı görevine getirildi.

Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruluna seçilmesinin ardından başkanlığa Otyakmaz'ın yerine Bahattin Eken'in getirildiği açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Eken'in yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını ve sayın Bahattin Eken'e yeni görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

Otyakmaz'ın Sivasspor'u ilk defa "Süper Lig'e çıkaran başkan" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otyakmaz, kulübümüz için yıllar boyunca büyük emekler vermiş, başarılara imza atmış ve Sivasspor'u Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden biri haline getirmiştir. Başkanlık dönemi boyunca her zaman kulübümüzün menfaatlerini gözetmiş, Sivasspor'u daha ileriye taşıma adına birçok projeye imza atmıştır. Otyakmaz, başkanlık dönemi boyunca Sivasspor'un hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarılara imza atmasına öncülük etmiştir. Takımımız, onun liderliğinde Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde mücadele etmiş ve 60. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştür. Otyakmaz'ın yeni görevi, Türk futboluna olan katkılarını daha geniş bir platforma taşırken aynı zamanda kulübümüz adına da büyük bir onur kaynağıdır."

Başkanlığa getirilen Bahattin Eken ise yazılı açıklamasında, görevi devraldığı için büyük onur ve heyecan yaşadığını belirtti.

Sivasspor'un Türkiye futbolunun en köklü ve saygın kulüplerinden olduğunu vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Bu kulübün başkanlığı görevini üstlenmek benim için büyük bir gurur kaynağıdır. 9 yıl beraber görev yaptığım Mecnun Otyakmaz'ın bıraktığı mirası devam ettirmek ve kulübümüzü daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Birlikte hareket ederek, Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için kenetlenmeliyiz. Sivasspor'un geleceği parlak ve umut doludur."

Kaynak: AA / Spor

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