Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Milli yüzücü Emre Sakçı, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Sakçı, 100 metre kurbağalama finalinde de gümüş madalya elde etmişti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lublin kentindeki şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde 25.85'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyonada 100 metre kurbağalama finalindeki 56.22'lik derecesiyle de gümüş madalya elde etmişti.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor