Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor, Sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Gençlerbirliği ile ön anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncu, Kırmızı-siyahlılar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ANKARA'YA GİDECEK

Emre Mor, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, takımıyla çıktığı 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Emre Mor, Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giydi.