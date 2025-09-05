Haberler

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ile ön anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek yeni takımına katılacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor, Sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI

28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Gençlerbirliği ile ön anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncu, Kırmızı-siyahlılar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ANKARA'YA GİDECEK

Emre Mor, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, takımıyla çıktığı 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Emre Mor, Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giydi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın

Arkasına hayvan sürüsünü alıp Bakan Yumaklı'ya seslendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan görüntü: Belediye başkanı, arsa alan Arapları böyle tebrik etti

Yeni tartışma konumuz: Arsa alan Arapları tebrik eden belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.