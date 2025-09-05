Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ile ön anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek yeni takımına katılacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren Emre Mor, Sarı-lacivertlilerden ayrılıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ İLE ANLAŞTI
28 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Gençlerbirliği ile ön anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncu, Kırmızı-siyahlılar ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
ANKARA'YA GİDECEK
Emre Mor, kısa süre içerisinde Ankara'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunan Emre Mor, takımıyla çıktığı 49 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Emre Mor, Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formaları da giydi.