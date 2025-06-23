Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İkas Eyüpspor, Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor'a veda etti. Milli oyuncu, Sarı-lacivertli takıma geri döndü.
Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor için bir paylaşım yaptı.
EYÜPSPOR VEDA ETTİ
İkas Eyüpspor, 27 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'a veda etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Teşekkürler Emre Mor! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı. Deneyimli oyuncu böylece Fenerbahçe'ye geri döndü.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Emre Mor, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.