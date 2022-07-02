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Emre Mor, Fenerbahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Emre Mor, Fenerbahçe'de Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

- Emre Mor, Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etti. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Emre Mor Spor Haberler

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