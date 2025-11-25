Emre Mor'dan transferde ters köşe

Uzun süreli sakatlığının ardından Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarına başlayan Emre Mor'un devre arasında sarı-lacivertli takıma geri döneceği belirtiliyordu. Milli oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR TEMAS KURDU

Kanat transferi gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, 28 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeriyle temas kurdu. Bordo-mavililerin deneyimli oyuncunun şartlarını öğrendiği ifade edildi.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Emre Mor'un gelecek dönemde Fenerbahçe'de forma giymek istediği ancak istediği şansı yakalayamaması durumunda forma giyebileceği başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Eyüpspor ile 18 lig maçına çıkan Emre Mor, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon hiçbir takımla anlaşamayan yıldız oyuncu, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkmadı.