Haberler

Emre Mor'dan transferde ters köşe

Emre Mor'dan transferde ters köşe Haber Videosunu İzle
Emre Mor'dan transferde ters köşe
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı. Kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Emre Mor'un menajeriyle iletişime geçti. 28 yaşındaki oyuncunun forma giyebileceği başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

  • Emre Mor'un menajeriyle Trabzonspor temas kurdu.
  • Emre Mor, geçen sezon Eyüpspor ile 18 lig maçında 1 gol ve 4 asist yaptı.
  • Emre Mor bu sezon Fenerbahçe'de resmi maça çıkmadı.

Uzun süreli sakatlığının ardından Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarına başlayan Emre Mor'un devre arasında sarı-lacivertli takıma geri döneceği belirtiliyordu. Milli oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR TEMAS KURDU

Kanat transferi gerçekleştirmek isteyen Trabzonspor, 28 yaşındaki milli oyuncu Emre Mor'un menajeriyle temas kurdu. Bordo-mavililerin deneyimli oyuncunun şartlarını öğrendiği ifade edildi.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Emre Mor'un gelecek dönemde Fenerbahçe'de forma giymek istediği ancak istediği şansı yakalayamaması durumunda forma giyebileceği başka bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Eyüpspor ile 18 lig maçına çıkan Emre Mor, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon hiçbir takımla anlaşamayan yıldız oyuncu, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkmadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Emre mor Trabzona verilmesin Uğurcan konusunda Fenere yaptıkları daha unutulmadı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dikkat edin , Türkçe konuşmuyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.