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Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, satış listesine konulmuştu. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılmasına karar verilen Emre Mor ile anlaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Barış O. B.:

İlhan Palut disiplini seven bir hoca ve Rize kadrosu oturmuş bir takım. Bence onlar adına yanlış hamle

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Veysel null:

fener ve Rize evet hiç şaşırmadık

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