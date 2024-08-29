Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, satış listesine konulmuştu. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılmasına karar verilen Emre Mor ile anlaştı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
RİZESPOR İLE ANLAŞTI
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.