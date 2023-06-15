- Emre Kutalmış Ateşli : "Başarılarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz"

İSTANBUL - Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesispor Kulübü sporcusu Emre Kutalmış Ateşli, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu vurgulayarak, "Başarılarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İBBSK sporcusu Emre Kutalmış Ateşli, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyleyen Emre Kutalmış Ateşli, "Bir olimpiyatı kaçırdım. Şimdi önümüzde bir yenisi var. Öncesinde Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak benim için önemliydi. Tabii gönül isterdi ki altın madalya kazanayım. Ama buna da şükür olsun. Şu anda tüm sporcuların olduğu gibi benim de asıl hedefim olimpiyatlar. Tüm takım olarak olimpiyatlara kenetlenmiş bulunuyoruz. Antrenmanlarımız konusunda hocalarımız bireysel olarak bizlerle ilgileniyor ve iyi bir hazırlık süreci içerisindeyiz. Bu başarılarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz. İnşallah, madalyalar elde ederek ülkemize döneriz" şeklinde konuştu.

"Turnuvanın Bakü'de olması bizim için avantajdı"

Bir önceki dünya şampiyonasının düzenlendiği Meksika'ya nazaran Azerbaycan'da yarışmanın kendileri için olumlu olduğunu dile getiren genç tekvandocu, "Dünya Şampiyonası'nın Bakü'de olması bizim için büyük bir avantajdı. Kendimizi bir bakıma evimizde gibi hissettik. Bir önceki dünya şampiyonası Meksika'daydı. Yemekler konusunda ve insanları ile ilgili zorluklar çektik tabii. Ama Azerbaycan'da bunların hiçbirini yaşamadık. Gerçekten çok misafir davrandılar. Taksicisinden yöneticisine kadar herkes, bizleri evimizde gibi hissettirdiler. Bu bir avantajdı ve biz de bu durumu turnuva sonunda kürsüye yansıttığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İBBSK ailesine 3 yıl önce katıldığını dile getiren 22 yaşındaki tekvandocu, "Her konuda bize çok destek olan bir kulüpte olmaktan gururluyum. Antrenörlerimiz ve başkanlarımız, desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Biz de elimizden geleni yaparak kulübümüze ve ülkemize başarılar katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.