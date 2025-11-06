Haberler

Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi

Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, 7-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Bu kamp, milli takımın gelecekteki kadrosunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, U16 Hentbol Milli Takım Kampına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, 7-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampına davet edildi. Ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılacağı kamp, milli takımın gelecekteki kadrosunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Kara, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında yer alıyor. Disiplini, çalışma azmi ve takım oyunundaki başarısıyla öne çıkan genç sporcu, milli takım forması giyebilmek için önemli bir adım atmış oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Emre Kara'nın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner'i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.