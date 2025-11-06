Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, U16 Hentbol Milli Takım Kampına davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara, 7-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampına davet edildi. Ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılacağı kamp, milli takımın gelecekteki kadrosunun belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Emre Kara, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında yer alıyor. Disiplini, çalışma azmi ve takım oyunundaki başarısıyla öne çıkan genç sporcu, milli takım forması giyebilmek için önemli bir adım atmış oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Emre Kara'nın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner'i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" denildi. - ELAZIĞ